{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Мусаев не будет наказан за драку в Польше

Зачинщиком конфликта был его соперник

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Мусаев не будет наказан за драку на турнире KSW. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина.

На эту тему

В субботу Мусаев победил Уроша Юришича единогласным решением судей по итогам трех раундов. После поединка словенец и россиянин устроили потасовку, которая переросла в массовое противостояние команд. Охране удалось разнять соперников.

Позднее Мусаев заявил ТАСС, что отреагировал на оскорбление на религиозной почве.

"Шамилю ничего не может грозить, так как зачинщиком этого конфликта была вторая сторона", - сказал собеседник агентства.

Теги
ММА
Зимние олимпийские виды спорта
Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 1 000 м на этапе Кубка мира
Забег выиграла американка Бриттани Боу, третье место заняла нидерландка Фемке Кок
Читать полностью