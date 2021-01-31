Окончательное решение об участии "Тамбова" в чемпионате России будет принято 8 февраля

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" примет окончательное решение об участии команды в весенней части Тинькофф - Российской премьер-лиги 8 февраля. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Ожидалось, что подобное решение должно быть принято по итогам собрания в клубе 31 января.

"Собрание было, обсуждали много вопросов. Повторное собрание будет 8 февраля. На нем все точно будет определено", - сказал Худяков.

Ранее генеральный директор профсоюза игроков Александр Зотов сообщил ТАСС, что более 10 игроков команды обратилось в организацию в связи с долгами. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на этой неделе сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование "Тамбову". По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей.

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 19 матчах. Отставание от зоны переходных матчей составляет одно очко, от гарантирующей место в следующем сезоне 12-й строчки - восемь очков. До конца чемпионата осталось провести 11 туров, первый из которых запланирован на 26-28 февраля