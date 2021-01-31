Определен состав команды России по бобслею на чемпионат мира в Германии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею определил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в германском Альтенберге с 5 по 14 февраля. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Павел Щегловский.

"В двойках у нас выступят Ростислав Гайтюкевич и Алексей Стульнев, выступавшие на этапах Кубка мира этого сезона, - сказал Щегловский. - В четверках мужская команда имеет право заявить три экипажа, поэтому вместе с Гайтюкевичем и Стульневым на старт выйдет Максим Андрианов. В женских состязаниях выступят пилоты Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова".

"На чемпионат мира поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных (запасные Александра Иокст и Юлия Егошенко)", - добавил собеседник ТАСС.

30 января в австрийском Игльсе экипаж Гайтюкевича и Мордасова занял третье место в двойках и впервые выиграл медали этапа Кубка мира. 10 января в германском Винтерберге Гайтюкевич, Мордасов, Малых и Самитов стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в соревновании экипажей бобов-четверок.

Первыми в борьбу за медали вступят женские экипажи бобов-двоек, которые разыграют награды по сумме четырех заездов с 5 по 6 февраля. 7 февраля определятся победители в мужских двойках. С 13 по 14 февраля пройдут состязания экипажей мужских бобов-четверок и женщин в монобобах (одноместных бобах). В 2020 году чемпионат мира по бобслею и скелетону также проходил в Альтенберге, тогда российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и под названием "Команда Федерации бобслея России" (Bobsleigh Federation of Russia, BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).