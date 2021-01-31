Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 1 000 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 31 января. Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в забеге на 1 000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.

Победу одержала американка Бриттани Боу, показавшая результат 1 минуту 13,960 секунды. Третьей стала представительница Нидерландов Фемке Кок (отставание - 0,51 секунды). Голикова уступила 0,09 секунды.

Россиянка Елизавета Голубева стала седьмой (+0,92), Ольга Фаткулина - восьмой (+1,12), Ирина Кузнецова - 12-й (+2,29), показавшая лучший результат в карьере на этой дистанции (1 минута 16,255 секунды).

Этап Кубка мира завершится позднее в воскресенье.