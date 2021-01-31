Словенец Юришич первым напал на секундантов россиянина Мусаева

В субботу Мусаев победил Уроша Юришича единогласным решением судей по итогам трех раундов поединка на турнире польской организации Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). После боя словенец и россиянин устроили потасовку, которая переросла в массовое противостояние команд, охране удалось разнять соперников. Ранее Мусаев заявил ТАСС, что среагировал на оскорбление на религиозной почве.

"Урош изначально вел себя агрессивно, и после того, как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался, - сказал Магомедов. - Начал что-то на своем языке кричать, потом подошел к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда все началось. Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас (ринг)".

Спортсмены выступают в полусреднем весе (до 77,1 кг). На счету 27-летнего Мусаева 14 побед и ни одного поражения. Юришич потерпел первое поражение, в активе 28-летнего спортсмена 11 побед. KSW является одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА).