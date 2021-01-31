Крамер считает, что выступление в Фалуне вернуло Устюгову веру в себя

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выступление на этапе Кубка мира в шведском Фалуне вернуло двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову веру в то, что он вновь может на равных бороться с лучшими лыжниками мира. Об этом ТАСС рассказал тренер лыжника Маркус Крамер.

Этап Кубка мира в Фалуне для Устюгова стал лишь вторым международным стартом в нынешнем сезоне, начало которого он пропустил, восстанавливаясь после коронавируса. В пятницу он стал 12-м в "разделке", в субботу - седьмым в масс-старте, в воскресенье - четвертым в спринте.

"Мы должны двигаться шаг за шагом. Сегодня перед гонкой я думал, что шагом вперед для него должен стать выход в полуфинал, но в итоге и пролог, и четвертьфинал, и полуфинал он прошел очень-очень хорошо. Если бы он сегодня на длинном спуске не шел первым, то, возможно, ему удалось бы попасть на пьедестал. Но я в любом случае очень доволен тем, как он вернулся. По ходу всех трех гонок в Фалуне его результаты постепенно улучшались, и это очень хорошо", - сказал Крамер.

"Он уже в топ-6 и не так далек от призового места. Я рад за него, ведь сейчас к нему пришло осознание, что все возможно", - добавил немецкий специалист.

Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки "Тур де Ски". В его активе также четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Главным стартом для лыжников в нынешнем сезоне является чемпионат мира, который пройдет с 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).