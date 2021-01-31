Золото вместо флага. Саночники из России достойно выступили на чемпионате мира в Германии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские саночники, выступавшие на чемпионате мира в германском Кёнигсзе без гимна и флага своей страны, несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, сумели показать достойный результат, став третьими в неофициальном медальном зачете с одной золотой и одной серебряной наградами. Автором самого громкого успеха стал 24-летний спортсмен из подмосковного Дмитрова Роман Репилов.

Первое место по итогам турнира заняли хозяева соревнований немцы (4-5-3), вторыми стали австрийцы (2-0-2). Чемпионат мира завершился в воскресенье женской гонкой и смешанной эстафетой, в обеих дисциплинах россияне остались без наград.

"Немного расстроилась результату в эстафете, видно, что у нас есть проблемы с двухместными экипажами, - сказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, подводя итоги турнира. - А так, у Романа Репилова есть золото чемпионата мира, что является отличным результатом. На немецкой трассе об этом можно было только мечтать. Также Семен Павличенко завоевал серебро, и на трассе основных конкурентов, одной из самых сильных сборных, выиграть медали здорово".

Собеседница агентства подчеркнула, что если оценивать выступление команды в целом, то "к сожалению, не все получилось". "Тем не менее Роман Репилов превзошел все ожидания, поэтому его золото перекрывает все остальные наши неудачи", - резюмировала Гарт.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходила на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения должен был звучать гимн Международной федерации санного спорта.

"Я доволен выступлением своих спортсменов на этом чемпионате мира, у нас общекомандное третье место. В нынешней ситуации это победа, безусловно. Когда у тебя нет Родины и флага, все это удручает. Как будто душу вынули", - признался ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Репилов вошел в историю

Субботняя победа Репилова войдет в историю отечественного санного спорта. Российские саночники ранее уже побеждали в личных гонках на чемпионатах мира, которые проходили на практически родных для них трассах в латвийской Сигулде и Сочи, однако завоевать личную золотую медаль на мировом первенстве на территории своего главного соперника, команды Германии, россиянам до вчерашнего дня не удавалось. Печальная традиция была сломлена в субботу благодаря безошибочному выступлению уроженца Дмитрова, который сумел оттеснить на второе место действующего обладателя Кубка мира Феликса Лоха из Германии.