Магомед Исмаилов проведет реванш с Владимиром Минеевым в сентябре

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Магомед Исмаилов в сентябре проведет реванш с Владимиром Минеевым на турнире организации AMC Fight Nights. Об этом ТАСС сообщил владелец организации Амир Мурадов.

Ранее в воскресенье в AMC Fight Nights сообщили ТАСС о договоренности с Исмаиловым об условиях выступления на турнирах организации.

"У нас соглашение на один бой с намеком на второй, если он пройдет Владимира Минеева в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве", - сказал Мурадов.

Исмаилов ранее выступал в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Всего на его счету 17 побед, два поражения и одна ничья. Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.

В конце декабря 2020 года Исмаилов и Минеев устроили потасовку на турнире AMC Fight Nights в Москве, которая завершилась массовой дракой. Позднее каждый из бойцов был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.