Привалов согласился с критикой Губерниева в адрес тренеров российских биатлонистов

Команда России заняла седьмое место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй, выиграв одну серебряную и три бронзовые награды. Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной золотой медали впервые с 2007 года. В заключительной эстафетной гонке российская сборная в составе Полины Шевниной, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Карима Халили заняла седьмое место, уступив победителям 1 минуту 50,0 секунды, пройдя один штрафной круг и затратив десять дополнительных патронов.

Комментатор Дмитрий Губерниев после заключительной эстафетной гонки раскритиковал тренеров команды: "Это позор. Эстафету проиграли тренеры российской сборной. Тренеры, вы поступили непрофессионально".

"Критиковать тренеров всегда просто, но дело комментатора - комментировать гонку, - отметил Привалов. - Да, команда выступала неудачно, особенно в эстафете. Эстафета - это командная борьба, и тренеры должны чувствовать каждого спортсмена, а тут я их не понял, поскольку они поставили спортсменов, которые не были готовы".

"Как можно было ставить Гараничева, который не бежит и не стреляет, ведь у нас есть молодежь. Да, она не совсем удачно стреляет, но ногами то они бегут хорошо. Вопросы к тренерам есть, но вопросы не только к ним, вопросы к системе в целом", - подчеркнул Привалов.

Привалов отметил, что до чемпионата мира в Поклюке команде будет крайне сложно в чем-то прибавить, поскольку осталось не так много времени - турнир стартует 10 февраля. "Сейчас нужно проанализировать результаты сборной, в том числе на предстоящем чемпионате мира, делать выводы и очень серьезно работать. До чемпионата мира особо ничего не сделаешь, если что-то было упущено в подготовительном периоде", - заключил он.