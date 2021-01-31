Россиянин Есипенко занял третье место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 31 января. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко стал третьим на шахматном супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Победителем турнира стал нидерландский шахматист Йорден ван Форест, обыгравший черными фигурами в финальной партии Аниша Гири (Нидерланды). Форест набрал 8,5 очка, он стал первым нидерландским гроссмейстером, выигравшим турнир, после Яна Тиммана (1985). Гири, набравший также 8,5 очка, завершил турнир на втором месте. В активе Есипенко 8 очков.

По ходу турнира 18-летний россиянин одержал победу белыми фигурами над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, ставшим в итоге шестым.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2020 году победу одержал Фабиано Каруана.