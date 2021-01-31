"Нью-Джерси" обыграл "Баффало" в дебютном матче Мальцева в НХЛ

ТАСС, 31 января. "Нью-Джерси" одержал победу над "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Майкл Маклеод (1-я, 51-я минуты), Андреас Юнссон (20), Майлз Вуд (40, 60). У "Баффало" отличились Кертис Лазар (35), Расмус Далин (36) и Расмус Ристолайнен (44).

В составе "Нью-Джерси" в НХЛ дебютировал 22-летний российский нападающий Михаил Мальцев, которому не удалось набрать очков. Его одноклубники защитник Дмитрий Куликов и нападающий Никита Гусев также результативными действиями не отметились.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Нью-Джерси" занимает пятую строчку, набрав 10 очков в девяти матчах. "Баффало" идет на шестом месте с 10 очками в 10 матчах.

В следующем матче "Нью-Джерси" 3 февраля на выезде сыграет против "Питтсбурга", "Баффало" в тот же день в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".