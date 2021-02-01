Пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Гасли заразился коронавирусом

ТАСС, 1 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию пилота команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Пьера Гасли дал положительный результат. Об этом французский гонщик сообщил в своем Twitter .

"Я чувствую себя хорошо и буду продолжать следовать своему плану тренировок в домашних условиях, пока буду оставаться в изоляции", - сообщил Гасли.

На прошедшей неделе Гасли тренировался в Дубае со своим личным тренером. "Я буду следовать протоколу, установленному местными органами здравоохранения", - отметил он.

Гасли 24 года. Он выступает за команду с 2017 года (прежнее название - "Торо Россо"). В прошлом сезоне француз одержал свою первую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при Италии, в общем зачете он занял 10-е место. Также в его активе второе место на Гран-при Бразилии 2019 года.

Напарником Гасли по команде являлся россиянин Даниил Квят, в 2021 году россиянина заменит японец Юки Цунода. Следующий сезон "Формулы-1" начнется 26 марта в Бахрейне.