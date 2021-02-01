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Футбол во Франции

СМИ: грабители украли из дома футболиста ПСЖ Икарди вещи на сумму €400 тыс.

Среди украденного были украшения, часы и дизайнерская одежда
Мауро Икарди EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Мауро Икарди
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 1 февраля. Дом футболиста французского клуба "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди ограбили в ночь на воскресенье. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Аргентинец отсутствовал дома из-за выездного матча чемпионата Франции против "Лорьяна", который прошел в воскресенье и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

По данным источника, общая стоимость украденных вещей составляет около €400 тыс. Среди них были украшения, часы и дизайнерская одежда.

Ранее жертвой ограбления стал голкипер ПСЖ Серхио Рико. Из его дома украли €25 тыс., часы и украшения.

Икарди выступает за ПСЖ с 2019 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 9 матчей в чемпионате Франции и забил 4 гола. ПСЖ занимает третье место после 22 туров национального первенства, набрав 45 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет против испанской "Барселоны" 16 февраля и 10 марта.

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