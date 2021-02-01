СМИ: "Спартак" договорился с "Аяксом" об аренде Промеса

ТАСС, 1 февраля. Московский "Спартак" договорился с амстердамским "Аяксом" об аренде нидерландского футболиста Квинси Промеса. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

"Спартак" заплатит за аренду атакующего полузащитника €500 тыс., в дальнейшем московский клуб будет иметь право обязательного выкупа игрока за €9 млн. Отмечается, что зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы. Во вторник 29-летний Промес прибудет на сбор красно-белых в Дубай.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист уже выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.