"Эдмонтон" победил "Оттаву" в матче НХЛ. Макдэвид и Драйзайтль набрали 11 очков на двоих

Защитник "Оттавы" Артем Зуб и нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче. 25-летний Зуб провел первый матч и набрал первое очко в НХЛ. На счету Дадонова 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (1-я минута), Джеймс Нил (5, 10), Тайсон Бэрри (8), Райан Ньюджент-Хопкинс (14), Коннор Макдэвид (21), Дарнелл Нурс (32) и Кайлер Ямамото (40). У проигравших отличились Колин Уайт (6), Брэди Ткачук (17), Дрейк Батерсон (18), Тим Штюцле (49) и Остин Уотсон (49).

Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль отдал шесть голевых передач. Он стал четвертым игроком в истории франшизы и первым за последние 34 года, кто сумел сделать шесть или более результативных передач в одной игре. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, сделавшему семь голевых передач в трех матчах.

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, помимо гола, сделал четыре результативных паса.

"Эдмонтон" занимает пятое место в Северном дивизионе, набрав 10 очков в 11 матчах. "Оттава" идет на последнем, седьмом месте с тремя очками в девяти играх. В следующем матче "Эдмонтон" примет "Оттаву" 3 февраля.