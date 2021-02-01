Маршрут ралли "Шелковый путь" впервые пройдет по территории Республики Алтай

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Впервые за историю существования международного ралли "Шелковый путь", участники которого стартуют в России и финишируют в Китае, маршрут гонки проложен по территории северного ответвления караванной дороги - Республики Алтай, сообщил пресс-центр правительства республики в понедельник.

"По территории Республики Алтай ралли пройдет впервые, хотя наш Чуйский тракт считается северным ответвлением Великого шелкового пути и был довольно известным торговым маршрутом, который традиционно связывал территорию России с Монголией и Китаем. Задача Республики Алтай состоит в том, чтобы обеспечить безопасное прохождение ралли по территории региона и максимально комфортные условия для участников состязаний", - приводит пресс-центр слова главы региона Олега Хорохордина, которые он произнес на заседании оргкомитета по вопросам подготовки и проведения этапа международного ралли в 2021 году.

Гонка проводится с 2009 года. В 2020 году ралли было решено отменить из-за пандемии, однако этим летом она возобновляется с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, включая обязательное обследование участников соревнований на коронавирус.

"Гонка стартует 1 июля в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 тыс. км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

"В гонке будет задействовано более тысячи человек, из них более 300 - пилоты и спортсмены, которые представят более 40 стран. Республика Алтай - новый для нас регион, но многие из наших пилотов уже были в Горном Алтае, отдыхали здесь и очень воодушевлены тем, что регион в этом году станет одним из этапов соревнований. Здесь красивейшие места, потрясающая природа", - цитирует пресс-центр исполнительного директора ралли Сергея Тукманова.

Ожидается, что экипажи прибудут в регион 3 июля, а уже 4 июля участникам предстоит преодолеть один из спецучастков гонки. Его маршрут в Республике Алтай пока не раскрывается. Гонка является этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли международной мотоциклетной федерации (FIM), а также этапом кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).