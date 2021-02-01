Саночник Репилов: прикольно стать первым в истории зимних ЧМ нейтральным чемпионом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Саночник Роман Репилов, победивший в субботу на мировом первенстве в германском Кёнигсзе, назвал необычным то, что он стал первым в истории зимних олимпийских видов спорта нейтральным чемпионом мира из России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходила на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения должен был звучать гимн Международной федерации санного спорта.

"Прикольно. Об этом никогда не думал, но не знаю, стоит ли это особо пиарить, что я стал первым зимним чемпионом мира из России, у которого не было ни флага, ни гимна своей страны", - сказал спортсмен.

Первой в истории российского спорта нейтральной чемпионкой мира стала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, победившая в августе 2017 года на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне. Первой нейтральной олимпийской чемпионкой является фигуристка Алина Загитова, победившая на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

"Для меня, честно говоря, сейчас особой разницы нет, в каких условиях выступать, - продолжил Репилов. - Я обладаю очень серьезным иммунитетом ко всему этому, так что мне все уже по барабану. Уже на Олимпиаду в Южную Корею в 2018 году успел съездить без флага, этот весь сезон живем под диктатом коронавируса, а под Новый год опять флаг забрали. Хуже быть уже не может".

"Моя нервная система уже на это давно не реагирует, сил нет никаких. Конечно, круто одержать победу вопреки всем этим негативным обстоятельствам, но я об этом теперь вообще не думаю. Я просто хотел здесь победить, и все", - сказал спортсмен.