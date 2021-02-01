{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Репилов признался, что сделает все для успеха на Олимпиаде-2022

Для спортсмена Игры в Китае будут вторыми в карьере

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов приложит максимум сил, чтобы добиться успеха на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"На самом деле, я уже ничего не загадываю. Что должно случиться, то случится. Я сделаю максимум, чтобы добиться там успеха. Все будет нормально, не переживайте!" - сказал Репилов.

Для 24-летнего спортсмена из подмосковного Дмитрова Игры в Китае будут вторыми в карьере. На Олимпиаду 2018 года Репилов отправился в качестве одного из фаворитов, однако финишировал только восьмым.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
НХЛ
СМИ: российский вратарь "Рейнджерс" Георгиев подрался с одноклубником после игры
Защитник Тони Деанджело вследствие инцидента был выставлен на драфт отказов
Читать полностью