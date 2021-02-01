Саночник Репилов признался, что сделает все для успеха на Олимпиаде-2022

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов приложит максимум сил, чтобы добиться успеха на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"На самом деле, я уже ничего не загадываю. Что должно случиться, то случится. Я сделаю максимум, чтобы добиться там успеха. Все будет нормально, не переживайте!" - сказал Репилов.

Для 24-летнего спортсмена из подмосковного Дмитрова Игры в Китае будут вторыми в карьере. На Олимпиаду 2018 года Репилов отправился в качестве одного из фаворитов, однако финишировал только восьмым.