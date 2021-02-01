Саночник Репилов: выступление под нейтральным флагом уже становится дурной привычкой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские и иностранные спортсмены понимают, что наказание россиян обусловлено политикой. Такое мнение высказал в интервью ТАСС саночник Роман Репилов, который в субботу завоевал титул чемпиона мира, выступая без флага и гимна страны.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходила на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation или RLF. В случае победы российского саночника на церемонии награждения должен был звучать гимн Международной федерации санного спорта.

"Раньше для нас, да и для них [иностранцев] казалось, что, возможно, для нашего наказания и существуют какие-то хотя бы малейшие основания. Но сейчас уже все понимают, что это чистая политика. И спорт давно уже является ее заложником", - сказал Репилов.

"Спортсмены все подневольные, они вынуждены выступать по таким правилам. Но в России есть и другие люди, которые должны оперативно и эффективно решать все эти вопросы. Ведь не один год российский спорт находится в таком сложном положении, пять лет минимум. Неужели за это долгое время нельзя было решить эту проблему?" - продолжил собеседник ТАСС.

На зимней Олимпиаде-2018 по решению Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены выступали как "Олимпийские атлеты из России", в честь их побед поднимался флаг МОК. Одним из тех, кто боролся за медали тех Игр, был и Репилов.

"Получается так, что многие спортсмены моего возраста за всю свою жизнь могут ни разу не выступить на Олимпиаде под флагом своей страны. И кто-то будет считать, что это даже нормально. На Игры в Пхёнчхане я ездил без флага, в Пекин, если отберусь, также отправлюсь нейтральным атлетом. Это уже в дурную привычку превращается, как будто так и должно быть", - сказал спортсмен.