"Спартак" подтвердил, что будет иметь обязательство по выкупу прав на Промеса

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" после перехода полузащитника нидерландского "Аякса" Квинси Промеса будет иметь обязательство по выкупу прав на игрока. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что клубы договорились об аренде нидерландского атакующего полузащитника.

"Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами", - сказал Фетисов.