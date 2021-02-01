"Спартак" подтвердил, что будет иметь обязательство по выкупу прав на Промеса

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" после перехода полузащитника нидерландского "Аякса" Квинси Промеса будет иметь обязательство по выкупу прав на игрока. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что клубы договорились об аренде нидерландского атакующего полузащитника.
"Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами", - сказал Фетисов.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет об аренде с последующим обязательством выкупа прав на 29-летнего игрока.
Сообщается, что "Спартак" заплатит за аренду Промеса €500 тыс., в дальнейшем московский клуб будет иметь право обязательного выкупа игрока за €9 млн. Отмечается, что зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы. Во вторник 29-летний Промес прибудет на сбор красно-белых в Дубай.
Промес выступает за "Аякс" с 2019 года, его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год голландец уже выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Промес стал самым результативным иностранным игроком в истории в составе "Спартака", в сезоне-2017/18 - лучшим бомбардиром чемпионата России.