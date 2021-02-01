СМИ: российский вратарь "Рейнджерс" Георгиев подрался с одноклубником после игры

ТАСС, 1 февраля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев подрался с одноклубником Тони Деанджело после поражения от "Питтсбурга". Об этом сообщает портал The Athletic .

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По информации трех источников портала, инцидент произошел в подтрибунном помещении после овертайма матча регулярного чемпионата с "Питтсбургом" (4:5), который прошел в воскресенье. Драка была быстро прекращена, Георгиев пропустил в воскресенье тренировку команды.

Отмечается, что Деанджело вследствие инцидента был выставлен на драфт отказов. Перешедший в 2017 году в "Рейнджерс" защитник провел за команду в текущем сезоне шесть матчей, отдал одну голевую передачу, рейтинг полезности составляет "-6".

"Рейнджерс" идут на последнем, восьмом месте таблицы Восточного дивизиона с 6 очками в восьми играх. Следующий матч команда проведет против "Питтсбурга" в Нью-Йорке 2 февраля.