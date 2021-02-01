В AMC Fight Nights заявили, что бой Исмаилов - Шлеменко может состояться

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов может провести поединок против Александра Шлеменко в организации AMC Fight Nights. Об этом ТАСС сообщил владелец организации Амир Мурадов.

Ранее брат Исмаилова Рамазан Исмаилов в разговоре с ТАСС предположил, что боец может провести поединок против Шлеменко в случае победы над Владимиром Минеевым.

"Мы не оставили [бой] Исмаилов - Шлеменко, - сказал Мурадов. - Мы хотели подписать именно этот бой [реванш Исмаилова с Минеевым], потому что фанаты его хотят. По ряду объективных причин мы решили подписать этот бой. Кто бы что ни говорил, многие хотят этот поединок".

"Да, против Шлеменко - тоже очень хороший и большой бой. Но я думаю, мы его сделаем после поединка с Минеевым. Обязательно", - добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Исмаилов и Минеев проведут реванш в сентябре на турнире AMC Fight Nights.

В профессиональной карьере Исмаилов принял участие в 21 поединке, в которых одержал 18 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью. В активе Шлеменко 59 побед и 13 поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.