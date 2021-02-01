Ловчев включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике

"По итогам соревнований был сформирован расширенный состав мужской сборной России на апрельский чемпионат Европы. В список в настоящий момент включено 15-16 человек, на чемпионат Европы может быть заявлено не более 10 тяжелоатлетов от страны", - сказал Писаревский.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по тяжелой атлетике по итогам завершившегося в воскресенье в Старом Осколе Кубка России определил расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы, который должен пройти в Москве с 3 по 11 апреля. Как сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной Олег Писаревский, в список был включен бронзовый призер чемпионата мира 2013 года супертяжеловес Алексей Ловчев.

В предварительный состав на чемпионат Европы вошли Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Зульфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров и Аслан Каскулов (оба - до 73 кг), Вячеслав Яркин и Александр Урвачев (оба - до 81 кг), Роман Чепик и Эдуард Чуйков (оба - до 89 кг), Георгий Купцов, Артур Бабаян и Федор Петров (все - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Тимур Наниев (до 109 кг), Алексей Ловчев и Антоний Савчук (оба - свыше 109 кг). "Скорее всего, вызовем на сбор и Хас-Магомеда Балаева (до 109 кг), это молодой спортсмен, который хорошо себя показал в Старом Осколе", - добавил главный тренер.

"Ловчев на Кубке России выступал только в рывке, его старая травма локтя не позволила бороться за награду. Он сказал, что отказывается от толчка. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Писаревский.

"Что касается чемпиона мира Артема Окулова, то он занял на Кубке России только четвертое место. У него тоже были определенные проблемы со здоровьем, и спортсмен еще не успел полностью восстановиться. А мне сказал, что к чемпионату России сумеет набрать оптимальную форму", - отметил собеседник ТАСС.

Писаревский заметил, что после Кубка России мужскую сборную ожидает двойной тренировочный сбор в Сочи, который продлится с 22 февраля по 2 апреля. По итогам сбора будет определен окончательный состав на чемпионат Европы.