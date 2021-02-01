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Зимние олимпийские виды спорта

В МИД Китая заявили, что Олимпиада 2022 года в Пекине состоится по плану и в полном объеме

Все мероприятия должны состояться, несмотря на пандемию коронавируса

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайские власти намерены провести в 2022 году пекинскую зимнюю Олимпиаду в соответствии с утвержденными планами, все мероприятия должны состояться, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я хотел бы подчеркнуть: Китай в первую очередь уделил внимание сдерживанию пандемии и восстановлению экономики, создав благоприятные условия для проведения зимней Олимпиады. Мы уверены, что она пройдет блестяще", - сообщил он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что Пекин продолжает сохранять жесткие меры по борьбе с коронавирусом. "Мы предпринимаем активные усилия для того, чтобы состоялись все запланированные спортивные мероприятия", - уточнил Ван Вэньбинь.

По его словам, подготовка Китая к Играм "вызвала одобрение и пользуется существенной поддержкой мирового сообщества, включая Международный олимпийский комитет [МОК]".

25 января председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой МОК Томасом Бахом заявил, что китайские власти намерены провести Игры 2022 года, невзирая на вызванные пандемией трудности.

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КитайЗимние олимпийские виды спорта
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