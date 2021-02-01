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Сборные по хоккею

СМИ: Международная федерация хоккея получила $6,7 млн за отмену чемпионата мира 2020 года

Турнир должен был пройти в Лозанне и Цюрихе, но был отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 1 февраля. Международная федерация хоккея (IIHF) получила компенсацию в размере 6 млн франков ($6,7 млн) страховых выплат за отмену чемпионата мира - 2020. Об этом сообщает швейцарская газета Le Matin.

Чемпионат мира должен был пройти в швейцарских Лозанне и Цюрихе 8-24 мая 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

По информации издания, общая сумма компенсации составила $15 млн, но была разделена пополам между компанией In Front, ответственной за маркетинг в IIHF, и Федерацией хоккея Швейцарии.

Отмечается, что более высокую прибыль принес лишь чемпионат мира 2003 года в Финляндии ($15,1 млн).

Чемпионат мира - 2021 пройдет с 21 мая по 6 июня, изначально планировалось, что матчи турнира состоятся в Минске и Риге. При этом белорусская столица должна была принять решающие матчи первенства. На групповом этапе турнира российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.

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