Первый в истории розыгрыш Суперкубка России по футболу среди женщин пройдет в начале марта

ТАСС, 1 февраля. Первый в истории розыгрыш Суперкубка России по футболу среди женских команд пройдет в начале марта. Об этом ТАСС сообщил источник в Российском футбольном союзе (РФС).

"Рассматривается проведение Суперкубка России среди женских команд в начале марта", - сообщил ТАСС источник в РФС. Собеседник агентства отметил, что в матче за Суперкубок России среди женских команд сыграют действующий чемпион страны ЦСКА и обладатель национального кубка "Локомотив".

В мужском футболе матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. Петербургский "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" и "Ростов" не выигрывали трофей.

Сезон-2021 в российском женском футболе откроется матчем за Суперкубок России. Дата старта нового сезона Суперлиги и розыгрыша Кубка России пока не утверждены.