Российская федерация баскетбола выделит 100 млн руб. на развитие детско-юношеского спорта

ТАСС, 1 февраля. Российская федерация баскетбола (РФБ) планирует выделить порядка 100 млн рублей на развитие в регионах дестко-юношеского спорта. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

РФБ получила средства благодаря внесенным изменениям в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", согласно которому букмекеры должны уплачивать общероссийским спортивным федерациям и профессиональным лигам часть дохода от приема ставок не только на российские, но и на зарубежные соревнования.

"Подобная система на протяжении достаточно длительного времени применяется в ряде зарубежных стран, и очень здорово, что этот опыт переняли в России. Этот механизм действует на протяжении почти трех лет, однако ранее объем отчислений в РФБ был в десятки раз меньше, - заявил Кириленко. - Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства мы могли направлять только 20% получаемых от букмекеров средств на развитие молодежного спорта, но с появлением нового вида соглашений их объемы существенно возросли. В январе этого года мы впервые получили порядка 100 миллионов рублей по новому виду соглашений о предоставлении информации, для нас это очень серьезные суммы, которые в полном объеме пойдут на развитие детско-юношеского спорта".

По словам Кириленко, средства пойдут на реализацию проекта по повышению квалификации тренеров спортивных школ, включая семинары, онлайн-курсы, выпуск специализированной литературы и направление зарекомендовавших себя специалистов на обучение по международным программам Международной федерации баскетбола. Также будет совершенствоваться информационная система, позволяющая отслеживать прогресс молодых баскетболистов и выявлять наиболее перспективных из них. Часть средств пойдет персоналу клубов на популяризацию баскетбола среди болельщиков и привлечение спонсоров.