Шесть игроков из КХЛ попали в состав сборной Швеции на домашний этап Евротура

ТАСС, 1 февраля. Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Юхана Гарпенлёва назвал состав на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Швеции.

В состав команды вошли шесть представителей команд из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полный состав выглядит следующим образом:

голкиперы - Виктор Фаст ("Векшё"), Ларс Юханссон (ЦСКА, КХЛ);

защитники - Эрик Густафссон, Нильс Лундквист (оба - "Лулео"), Арвид Лундберг ("Шеллефтео"), Йоэль Перссон ("Векшё"), Эмиль Юсе ("Спартак", КХЛ), Альберт Йоханссон ("Ферьестад"), Никлас Ханссон ("Рёгле");

нападающие - Макс Фриберг ("Фрёлунда"), Эмиль Петтерссон, Понтус Холмберг (оба - "Векшё"), Якоб Лилья ("Барыс", КХЛ), Маттиас Теденбю ("Витязь", КХЛ), Андреас Вингерли, Йеспер Фрёден (оба - "Шеллефтео"), Эмиль Ларссон ("Эребру"), Филип Холландер ("Лулео"), Симон Рюфорс ("Рёгле"), Линус Юханссон ("Нефтехимик", КХЛ), Маркус Юнг ("Линчёпинг"), Мальте Стрёмвалль (СКА, КХЛ).

Шведские хоккейные игры пройдут с 11 по 14 февраля. Сборная Швеции занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице Евротура, набрав пять очков, первыми идут россияне (16), вторыми - чехи (9), третьими - финны (6).