Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в новых комбинезонах из-за санкций WADA

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты на чемпионате мира будут соревноваться в новой форме, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на них будет отсутствовать национальная символика. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

WADA согласует состав сборной России на чемпионат мира по биатлону на следующей неделе

Действующие с декабря двухлетние санкции WADA запрещают российским спортсменам на чемпионатах мира и Олимпийских играх соревноваться в форме, на которой нанесены государственные символы (флаг и герб). СБР рассматривал вариант использования существующих комбинезонов с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты.

На комбинезонах к чемпионату мира нанесен монохромный логотип СБР. Он же будет размещен на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире. СБР не сможет указать свое полное название, разрешена только англоязычная аббревиатура организации - RBU (Russian Biathlon Union).

Если российская сборная завоюет золотую награду на чемпионате мира, то на церемонии награждения будет исполняться гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.