Загитова: все фигуристы будут рады, что командный турнир в Москве пройдет со зрителями

Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля. "Абсолютно все будут рады, что будут зрители. Ведь это живая атмосфера, живые эмоции", - сказала Загитова.

ТАСС, 1 февраля. Все участники командного турнира "Кубок Первого канала по фигурному катанию" будут рады тому, что на соревнованиях будут присутствовать зрители. Такое мнение в эфире "Первого канала" высказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

В первый день Кубка Первого канала также пройдет прыжковый турнир. "Это очень хорошая задумка, и будет очень интересно посмотреть, как он будет проводиться", - считает фигуристка.

Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в роли капитанов команд, они представят показательные номера в первый день соревнований по окончании прыжкового турнира. "Думаю, что мы будем общаться, веселиться. У меня в команде будет хорошая атмосфера. Мне кажется, что никто не будет нервничать", - добавила она.

В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд составит 10 млн рублей.