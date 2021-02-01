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Фигурное катание

Загитова: все фигуристы будут рады, что командный турнир в Москве пройдет со зрителями

Турнир пройдет во дворце спорта "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Все участники командного турнира "Кубок Первого канала по фигурному катанию" будут рады тому, что на соревнованиях будут присутствовать зрители. Такое мнение в эфире "Первого канала" высказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля. "Абсолютно все будут рады, что будут зрители. Ведь это живая атмосфера, живые эмоции", - сказала Загитова.

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В первый день Кубка Первого канала также пройдет прыжковый турнир. "Это очень хорошая задумка, и будет очень интересно посмотреть, как он будет проводиться", - считает фигуристка.

Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в роли капитанов команд, они представят показательные номера в первый день соревнований по окончании прыжкового турнира. "Думаю, что мы будем общаться, веселиться. У меня в команде будет хорошая атмосфера. Мне кажется, что никто не будет нервничать", - добавила она.

В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд составит 10 млн рублей.

Теги
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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