Боец Исмаилов будет готовиться к реваншу с Минеевым в Таиланде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов планирует готовиться к реваншу против Владимира Минеева в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил брат и тренер спортсмена Рамазан Исмаилов.

Ранее стало известно, что реванш пройдет на турнире AMC Fight Nights в Москве в сентябре.

"После поста он может потихоньку втягиваться в течение месяца. Потом планируем полететь в Таиланд на месяц. И после этого будет полноценная подготовка - три месяца. Это нормально", - сказал Исмаилов.

Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью. Всего на счету 34-летнего бойца 17 побед, два поражения и одна ничья. Минееву 30 лет, он имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

В конце декабря 2020 года Исмаилов и Минеев устроили потасовку на турнире AMC Fight Nights в Москве, которая завершилась массовой дракой. Позднее каждый из бойцов был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.