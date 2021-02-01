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ММА

Тренер Исмаилова назвал главную опасность для бойца в поединке против Минеева

Реванш боя Исмаилов - Минеев запланирован в Москве на сентябрь

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боец Владимир Минеев будет опасен для Магомеда Исмаилова своими ударами ногами. Такое мнение ТАСС высказал брат и тренер Исмаилова Рамазан Исмаилов.

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Ранее стало известно, что реванш пройдет в сентябре в Москве на турнире AMC Fight Nights. Исмаилов и Минеев проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.

"Единственная опасность - его лоу-кики, удары под колено. В общем и целом его ноги - это опасность. Нужно будет работать над этим. Будем работать с ребятами, которые не ниже классом в ударах ногами, чем Минеев", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2020 года Исмаилов и Минеев устроили потасовку на турнире AMC Fight Nights в Москве, которая завершилась массовой дракой. Позднее каждый из бойцов был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.

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