В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея

ТАСС, 1 февраля. Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом "ЦСКА-Арена" в Москве, объявил о своем закрытии в связи с нехваткой финансирования. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Официально музей прекратил работу 1 февраля. "Уже несколько месяцев Музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен", - говорится в заявлении пресс-службы.

Музей хоккея открыли 6 мая 2016 года. Проект был создан по инициативе клуба "Легенды хоккея" и осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России (ФХР).