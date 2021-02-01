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В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея

В пресс-службе отметили, что музей оказался никому не нужен в год 75-летия отечественного хоккея
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом "ЦСКА-Арена" в Москве, объявил о своем закрытии в связи с нехваткой финансирования. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Официально музей прекратил работу 1 февраля. "Уже несколько месяцев Музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен", - говорится в заявлении пресс-службы.

Музей хоккея открыли 6 мая 2016 года. Проект был создан по инициативе клуба "Легенды хоккея" и осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России (ФХР).

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