Тренеры начали просмотр футболистов в молодежную сборную России для отбора на Евро-2023

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым начал просмотр кандидатов для участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

1 февраля пресс-служба российской молодежки в stories страницы в Instagram сообщила о том, что тренерский штаб команды прибыл в Турцию, где часть клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) готовится ко второй части сезона-2020/21. Работающие в молодежной сборной специалисты посетили тренировки казанского "Рубина" и волгоградского "Ротора", а также посмотрели товарищеский матч между самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи" (4:1).

"Работа тренерского штаба выстроена в привычном режиме, в котором она всегда проходит. Сейчас Михаил Галактионов и его помощники находятся в Турции, посещают тренировки и матчи с участием команд, в которых играют кандидаты в молодежную сборную. И не только в нынешнюю, но и в ту, которая будет играть в следующем цикле. Тренерский штаб общается с футболистами, с тренерами, обменивается информацией и продолжает подготовку к финальному турниру чемпионата Европы - 2021, а также начинает уже смотреть в будущее, в новый отборочный цикл к чемпионату Европы - 2023", - сообщили ТАСС в пресс-службе молодежной сборной России.

28 января в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы - 2023 для игроков не старше 21 года, финальная часть которого пройдет в Румынии и Грузии. По ее итогам стали известны соперники российской молодежки: команды Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

В квалификационном раунде примут участие 53 команды, которые разбиты на девять групп. Матчи пройдут с марта 2021 года по июнь 2022-го. В финальный турнир выйдут 14 команд, также там сыграют сборные стран - организаторов чемпионата.

Нынешний состав молодежки не сыграет до Евро-2021

Текущий состав молодежной сборной России в марте сыграет на групповой стадии чемпионата Европы - 2021. Команда под руководством Михаила Галактионова проведет три встречи в Венгрии. Соперниками россиян станут сборные Исландии (25 марта, Дьёр), Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).