Шесть субъектов РФ протестируют платформу "Физическая культура и спорт" в 2021 году

ТАСС, 1 февраля. Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина запустит единую цифровую платформу "Физическая культура и спорт" в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Первыми апробацию пройдут шесть субъектов РФ (республики Мордовия и Татарстан, Белгородская, Оренбургская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ) и семь общероссийских спортивных федераций. В качестве преимуществ новой системы выделяются скорость и удобство в использовании. К четвертому кварталу 2021 году платформа будет содержать сведения, необходимые для учета лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также информационно-методические материалы по спортивным и медицинским вопросам.

"Создание единой платформы для отрасли повысит доступность занятий физической культурой и спортом для граждан с помощью инструментов информирования и конкретных онлайн-услуг, - приводит комментарий министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба ведомства. - В свою очередь государство получит объективные данные о вовлеченности людей в спорт, необходимые для достижения "спортивного" показателя национальных целей развития России: увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Спортивные организации и спортсмены получат современные цифровые сервисы и инструменты взаимодействия, а также данные для принятия решений".

Сервисы платформы позволят автоматизировать запись в организации спортивной подготовки, решать задачи формирования единого календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов и званий, а также сбора статистической отчетности физкультурно-спортивной сферы. Аналитический блок, в том числе с помощью искусственного интеллекта, сможет интерпретировать данные с целью выявления популярности видов спорта, оценки загруженности инфраструктуры, определении оптимальных мест для возведения сооружений и расчета эффективности вложений.

Цифровизация коснется и детско-юношеского спорта. Благодаря платформе будут возможны анализ подготовки, повышение ее прозрачности и в конечном счете результатов. Заместитель министра спорта Андрей Сельский отметил, что услуги для граждан в спортивной сфере могут предоставляться с применением инструментов государственно-частного партнерства.

При создании платформы Минспорт РФ учитывает уже реализованные практики цифровизации в ряде спортивных федераций, лиг и регионов, а также опыт крупнейших спортивных мероприятий, таких как Зимняя универсиада 2019 года в Красноярске. Она разрабатывается в сотрудничестве с другими министерствами. Цифровая трансформация является частью утвержденной в 2020 году стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года ("Стратегии-2030").