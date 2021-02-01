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Бокс

Бывший чемпион мира Беспутин проведет бой в Москве 20 марта

Боксер не выступал с 2019 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Александр Беспутин проведет следующий бой в Москве 20 марта. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

В главном поединке 20 марта встретятся чемпион мира Артур Бетербиев и немец Адам Дайнес.

"Александр выступит в Москве 20 марта", - сказал собеседник агентства.

Беспутин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. После обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ россиянин был лишен титула. Он не выступал с ноября 2019 года.

Всего на счету 29-летнего боксера 13 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

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