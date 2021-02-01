Фазель: говорить о точном месте проведения чемпионата мира 2021 года пока рано

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тема места проведения чемпионата мира - 2021 по хоккею широко обсуждается, но говорить об окончательном выборе пока преждевременно. Об этом президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС.

Во вторник состоится совет IIHF, на котором будет обсуждаться вопрос места проведения чемпионата мира. Турнир изначально должен был состояться в Минске и Риге, но ранее IIHF лишила столицу Белоруссии права на проведение матчей.

"На данный момент слишком рано о чем-то говорить. Люди обсуждают это. Самое главное сейчас - это финансы, сколько все будет стоить, ситуация с коронавирусом, плюсы и минусы от проведения в одной стране и двух странах, какие ограничения в Словакии, Латвии. На эти вопросы мы должны получить ответы", - сказал Фазель.

Ранее президент IIHF сообщил ТАСС, что на данный момент рассматриваются три варианта проведения турнира. Чемпионат мира может пройти в датском Хернинге, Латвии или Братиславе. В понедельник источник ТАСС сообщил о том, что IIHF может провести турнир как в одной стране, так и в двух.

"Два больших вопроса - это финансы и коронавирус. Ничего еще не решено, мы работаем. Ответы на все ждем завтра", - подчеркнул Фазель.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.