Российский боксер Власов готовится к чемпионскому бою в Лас-Вегасе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов готовится к чемпионскому бою против Джо Смита в Лас-Вегасе. Об этом ТАСС сообщил представитель Власова Олег Богданов.

Власов и Смит проведут бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Поединок пройдет 20 февраля.

"Вместе со своим тренером Виктором Петроченко они улетели в Лас-Вегас в начале января. Сейчас идет последняя неделя спаррингов. Максиму помогают три спарринг-партнера", - сказал собеседник агентства.