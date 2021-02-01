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Третьяк: Федерация хоккея России приложит все усилия, чтобы Музей хоккея продолжил работу

С 1 февраля музей закрылся из-за отсутствия финансирования
Глава ФХР Владислав Третьяк Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава ФХР Владислав Третьяк
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что его организация сделает все для того, чтобы Музей хоккея продолжил работать. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

Ранее пресс-служба Музея хоккея в Москве сообщила, что с 1 февраля учреждение прекращает работу из-за отсутствия финансирования.

"Музей хоккея - это вопрос исторической памяти, имиджа нашего хоккея. Разумеется, ФХР сделает все, чтобы музей продолжил работать. Все последние годы мы всячески поддерживали музей, помогали с экспонатами, поддерживали материально, проводили множество мероприятий. Конечно, коллекцию музея хоккея необходимо сохранить", - сказал Третьяк.

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