Третьяк: Федерация хоккея России приложит все усилия, чтобы Музей хоккея продолжил работу

ТАСС, 1 февраля. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что его организация сделает все для того, чтобы Музей хоккея продолжил работать. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

Ранее пресс-служба Музея хоккея в Москве сообщила, что с 1 февраля учреждение прекращает работу из-за отсутствия финансирования.

"Музей хоккея - это вопрос исторической памяти, имиджа нашего хоккея. Разумеется, ФХР сделает все, чтобы музей продолжил работать. Все последние годы мы всячески поддерживали музей, помогали с экспонатами, поддерживали материально, проводили множество мероприятий. Конечно, коллекцию музея хоккея необходимо сохранить", - сказал Третьяк.