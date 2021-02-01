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Федерация хоккея России ведет работу по созданию музея на ВДНХ

1 февраля прекратил работу Музей хоккея, расположенный около "ЦСКА-Арены"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Музея отечественного спорта будет открыт в Москве на ВДНХ, Федерация хоккея России (ФХР) примет участие в организационных работах. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

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Ранее пресс-служба Музея хоккея, расположенного рядом со стадионом "ЦСКА-Арена" в Москве, сообщила, что с 1 февраля учреждение прекращает работу из-за отсутствия финансирования.

"Надо сказать, что сейчас идет работа по организации музея отечественного спорта на ВДНХ. В нем тоже будет много хоккейных экспонатов, и ФХР будет участвовать в его организации", - сказал Третьяк.

Теги
Третьяк, Владислав Александрович
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