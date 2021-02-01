Женский гандбольный ЦСКА вышел в четвертьфинал в своем дебютном сезоне Лиги чемпионов

ТАСС, 1 февраля. Российский ЦСКА в гостях обыграл хорватскую "Подравку" со счетом 36:20 в матче 12-го тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

Изначально матч должен был пройти 22 ноября, но был перенесен из-за случая заражения коронавирусом в хорватском клубе.

Благодаря победе ЦСКА досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Российская команда лидирует в группе В с 21 очком в 12 турах (10 побед, одна ничья и одно поражение) и обеспечила себе как минимум второе место. Занявшие первые две строчки клубы напрямую пробиваются в четвертьфинал.

В предпоследнем туре ЦСКА примет черногорскую "Будучность" 7 февраля. Также в Лиге чемпионов выступает российский клуб "Ростов-Дон", который с 15 очками после девяти игр лидирует в группе А.

ЦСКА основан в 2019 году, этот сезон Лиги чемпионов является дебютным для армейского клуба.