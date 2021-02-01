Два бывших футболиста "Тамбова" стали игроками "Рубина"

Оба игрока перешли в казанскую команду в статусе свободных агентов, их соглашения рассчитаны на четыре года. Грицаенко будет выступать в "Рубине" под 27-м номером, Костюков - под 44-м.

Ранее в нынешнем сезоне оба футболиста играли за "Тамбов". 1 февраля спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил ТАСС, что из команды из-за проблем клуба с финансированием ушли несколько игроков.

Грицаенко 25 лет, ранее в Тинькофф - Российской премьер-лиге он выступал за "Краснодар", красноярский "Енисей" и "Тамбов", всего за разные команды в РПЛ сыграл 55 матчей, забил 3 гола. За тамбовчан в нынешнем сезоне Грицанко провел 11 матчей, в которых отметился одним голом. Костюкову 29 лет, в РПЛ на его счету игры за нижегородскую "Волгу", пермский "Амкар", "Енисей" и "Тамбов", всего за разные команды в РПЛ сыграл 92 матча, забил 17 голов. В нынешнем сезоне за тамбовский клуб провел 18 матчей и забил один гол.

"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 19 туров.