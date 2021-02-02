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Формула-1

Рио-де-Жанейро отказался от строительства новой трассы "Формулы-1"

Новая городская администрация не намерена уничтожать ради трассы лес Камбоата

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. Префектура бразильского Рио-де-Жанейро отказалась от строительства новой трассы для проведения автогонок "Формулы-1". Об этом сообщил в понедельник глава секретариата мегаполиса по вопросам охраны окружающей среды Эдуарду Кавальери.

"Мы не можем допустить мысль о разрушении уникального природного наследия - леса Камбоата. Мы также снова рассмотрим вопрос о придании этому объекту статуса природоохранной зоны", - пояснил чиновник решение новой городской администрации. "Мы официально отказываемся от строительства международного автодрома Рио-де-Жанейро в лесу Камбоата в Деодору", - подчеркнул он.

Ранее "Формула-1" договорилась о переносе Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро, однако позже было объявлено, что до 2025 года состязания продолжат проводить на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

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