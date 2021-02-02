Матчи "Нью-Джерси" в НХЛ отложены как минимум до 6 февраля из-за карантина в команде

ТАСС, 2 февраля. Встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием "Нью-Джерси" отложены как минимум до 6 февраля в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее на карантине находились Маккензи Блэквуд, Коннор Каррик, Ааарон Делл, Кайл Палмьери, Сами Ватанен и Трэвис Зэйджак. В ночь на вторник в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, внесли Андреаса Юнссона, Янне Куокканена, Майкла Маклеода и Павла Заху.

Включение игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения клуба были закрыты для всех игроков, входящих в состав команды. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Измененное расписание "Нью-Джерси" будет опубликовано позднее. В составе команды выступают российские нападающие Никита Гусев и Михаил Мальцев, а также защитник Дмитрий Куликов.

"Нью-Джерси" занимает пятую строчку в таблице Восточного дивизиона, набрав 10 очков в девяти матчах.