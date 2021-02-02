"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург". Панарин набрал три очка в 400-м матче в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Кевин Руни (38-я минута), Крис Крайдер (52) и Артемий Панарин (60). У проигравших отличился Джейсон Закер (10), которому ассистировал россиянин Евгений Малкин. Панарин также сделал две результативные передачи. В девяти матчах нынешнего сезона на его счету 12 очков (5 шайб + 7 передач), он является лучшим бомбардиром текущего чемпионата среди россиян.

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 из 26 бросков. Панарин провел 400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В его активе 427 очков (153+274). На счету Малкина пять очков в текущем сезоне (1+4).

"Рейнджерс" поднялись на седьмое место в Восточном дивизионе, набрав восемь очков в девяти играх. "Питтсбург" располагается на четвертой строчке, имея в активе 11 очков после 10 встреч.

Результаты других матчей

В другом матче игрового дня "Тампа" дома обыграла "Нэшвилл" со счетом 5:2. Российский защитник хозяев Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу, в его активе 4 (0+4) очка в 7 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27.

"Бостон" в гостях победил "Вашингтон" со счетом 5:3. По ходу матча подопечные Брюса Кэссиди уступали со счетом 0:3. Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Для Орлова этот матч стал первым после пяти пропущенных из-за нарушения протокола лиги о COVID-19. Ранее Овечкин по той же причине пропустил четыре игры, нарушившие протокол вместе с ними Евгений Кузнецов и Илья Самсонов еще не допущены до встреч.