Центр гимнастики Универсиады-2023 будет построен до конца следующего года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство Центра художественной и эстетической гимнастики, возводимого к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, будет завершено до конца 2022 года. Сейчас идет подготовка к строительным работам, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

"Разрешение на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики выдано. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Строительство планируется [завершить] <…> до конца 2022 года", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сроки уже установлены госконтрактом.

В соответствии с данными портала госзакупок, на возведение спортивного комплекса выделено почти 1,5 млрд рублей, им займется строительная компания "Стройтэк". По документации, общая площадь здания составит 23 тыс. квадратных метров, в нем будут оборудованы трибуны на 2 тыс. зрительских мест. Центр готов принимать 130 спортсменов во время тренировочного режима и 240 - в ходе соревнований.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.