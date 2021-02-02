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НХЛ

Шестеркин прокомментировал попытку Кросби забить ему гол в стиле "лакросс"

Российский голкипер заявил, что был готов к такому маневру

ТАСС, 2 февраля. Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин был готов к попытке форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби забить ему "лакросс-гол". Комментарий Шестеркина приводит пресс-служба лиги.

В ночь на вторник "Рейнджерс" обыграли дома "Питтсбург" (3:1). Шестеркин отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.

"Я видел, как он забирал шайбу, - сказал Шестеркин. - С игроком калибра Кросби всегда нужно быть готовым".

Шестеркин проводит второй сезон в НХЛ, в текущем чемпионате он сыграл в шести матчах и одержал две победы.

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