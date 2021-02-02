Теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Мельбурне

ТАСС, 2 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла словенку Полону Херцог в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней россиянки. Херцог была посеяна на турнире под 15-м номером. В третьем круге Касаткина встретится с Кайей Канепи из Эстонии.

Касаткина является 71-й ракеткой мира, на ее счету два титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.

Херцог 30 лет, она располагается на 49-й строчке рейтинга WTA с тремя титулами в активе. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг соревнований.

Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля, призовой фонд составляет $565,53 тыс. Открытый чемпионат Австралии пройдет 8-21 февраля.