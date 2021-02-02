Путин: саночник Репилов на ЧМ в Германии проявил себя как сильный и талантливый спортсмен

ТАСС, 2 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по санному спорту 2021 года в Германии Романа Репилова. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Саночник Репилов о победе на чемпионате мира

"На церемонии награждения пел гимн России". Саночник Репилов о победе на чемпионате мира

"На чемпионате мира в Германии вы показали отличный результат, проявили себя как сильный, волевой, талантливый спортсмен, вновь подтвердили высокий класс мастерства, порадовали своих наставников, всех, кто поддерживал вас на этом ответственном старте, победным, зрелищным выступлением", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсмену новых свершений, спортивной удачи и всего самого доброго.

Чемпионат мира проходил в германском Кёнигсзе с 29 по 31 января.