Федерер назвал дату возвращения на корт после более годичного отсутствия из-за травмы

ТАСС, 2 февраля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит в марте на турнире в катарской Дохе. Комментарий спортсмена приводит вещательная компания SRF.

Последний раз Федерер играл в январе 2020 года на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), где уступил в полуфинале будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. Тогда он получил травму колена и из-за двух операций пропустил оставшуюся часть сезона.

"Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии было бы слишком ранним из-за моего колена, - сказал Федерер. - Это больно, ведь это одно из тех мест, где я больше всего люблю играть. У решения в пользу Дохи была еще одна причина, помимо колена: я хотел вернуться на меньший турнир, чтобы весь фокус не был бы на мне, и где стресс был бы немного меньше".

Турнир в Дохе пройдет 8-13 марта.

Федереру 39 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде он выиграл 20 титулов. По этому показателю он делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем. На Australian Open Федерер побеждал шесть раз.